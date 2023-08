Seven Industries legte Quartalsergebnis vor

Seven Industries hat sich am 01.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,820 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 15,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,54 Prozent auf 3,86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seven Industries 4,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at