Seven Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Seven Industries gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 3,93 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at