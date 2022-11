Seven Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seven Industries hat am 31.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 18,30 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at