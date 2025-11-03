Seven Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seven Industries hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seven Industries 6,68 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Seven Industries mit einem Umsatz von insgesamt 3,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at