Seven Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seven Industries gab am 31.10.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Seven Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 169,120 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,30 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 3,92 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seven Industries 4,69 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at