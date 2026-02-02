|
02.02.2026 06:31:29
Seven Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Seven Industries hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 31,25 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,08 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,19 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
