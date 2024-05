SEVEN SEAS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SEVEN SEAS hat am 14.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 77,37 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -37,760 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 492,9 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 148,8 Millionen JPY.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 15,47 JPY. Im Vorjahr hatte SEVEN SEAS -118,710 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 27,24 Prozent auf 2,14 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,56 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at