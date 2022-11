SEVEN SEAS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SEVEN SEAS hat am 14.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 30,650 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,79 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 203,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 629,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at