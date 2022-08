SEVEN SEAS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SEVEN SEAS lud am 11.08.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 32,210 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,690 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,79 Prozent auf 543,0 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 461,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at