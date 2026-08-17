SEVEN SEAS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SEVEN SEAS hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,49 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SEVEN SEAS ein EPS von 7,82 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 840,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 57,7 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at