SEVEN SEAS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SEVEN SEAS hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,96 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SEVEN SEAS ein EPS von -155,530 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 177,53 Prozent auf 17,3 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 44,460 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEVEN SEAS -239,700 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,99 Millionen JPY – eine Minderung um 58,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 122,20 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at