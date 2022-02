Seven West Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seven West Media veröffentlichte am 15.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,084 AUD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven West Media noch ein Gewinn pro Aktie von 0,056 AUD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 818,4 Millionen AUD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 645,4 Millionen AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at