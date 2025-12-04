Severcoop Gamza stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Severcoop Gamza gab am 03.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 BGN. Im Vorjahresviertel hatte Severcoop Gamza -0,010 BGN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Severcoop Gamza im vergangenen Quartal 1,0 Millionen BGN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10300 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Severcoop Gamza 0,0 Millionen BGN umsetzen können.

