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18.06.2026 06:31:29
Severcoop Gamza stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Severcoop Gamza hat am 15.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 0,3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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