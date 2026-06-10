Severstal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Severstal stellte am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,07 RUB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Severstal noch ein Gewinn pro Aktie von 25,16 RUB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 145,31 Milliarden RUB – das entspricht einem Abschlag von 18,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178,73 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at