Severstal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Severstal hat am 21.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 90,04 RUB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Severstal 35,58 RUB je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Severstal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 251,42 Milliarden RUB im Vergleich zu 130,44 Milliarden RUB im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 375,56 RUB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Severstal 93,12 RUB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 895,65 Milliarden RUB vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 520,09 Milliarden RUB in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 374,36 RUB belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 864,74 Milliarden RUB gerechnet.

