Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,12 Milliarden USD gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,460 USD. Im Vorjahr hatte Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,70 Prozent zurück. Hier wurden 8,52 Milliarden USD gegenüber 8,94 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at