Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) hat am 08.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,85 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at