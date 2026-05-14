14.05.2026 06:31:29

Severstal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Severstal veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21,20 RUB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Severstal 37,04 RUB je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 169,57 Milliarden RUB, gegenüber 201,50 Milliarden RUB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,85 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 38,17 RUB präsentiert. Im Vorjahr hatte Severstal ein EPS von 178,47 RUB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 712,90 Milliarden RUB – eine Minderung um 14,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 829,78 Milliarden RUB eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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