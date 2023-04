Sewing: Banken in stabiler und äußerst robuster Verfassung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Banken in Deutschland und der Europäischen Union (EU) sind nach der Einschätzung des Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing, "in einer stabilen und äußerst robusten Verfassung". Das betonte Sewing bei einem Pressegespräch in Berlin. "Die vergangenen Wochen waren eine Bewährungsprobe für die europäische Finanzbranche, die wir aber insgesamt gut bestanden haben", hob er hervor. Grundlage dafür seien, auch in Deutschland, profitable und robuste Banken und ein Regulierungs- und Aufsichtssystem in der EU, das seit der Finanzkrise erheblich gestärkt worden sei und sich auch in stürmischen Zeiten bewährt habe.

Das Zusammenspiel von Regulierung, Aufsicht und Instituten funktioniere. "Die Finanzindustrie ist deutlich robuster und widerstandsfähiger als zur Zeit der Weltfinanzkrise vor 15 Jahren", konstatierte der Vorstandschef der Deutschen Bank. Europa habe bei der Bankenregulierung große Fortschritte gemacht. Europas Banken seien heute sehr gut mit Eigenkapital und Liquidität ausgestattet. Auch die Umsetzung von Basel 3 im Zuge des Bankenpaketes werde auf einen signifikant höheren Kapitalbedarf der europäischen Banken hinauslaufen.

Das Gesetzgebungsverfahren solle zeitnah beendet, und die vorgesehenen temporären Sonderregelungen sollten tatsächlich umgesetzt werden. Diese trügen den real existierenden Finanzierungsbedingungen in Europa Rechnung. Sie sollten verhindern, dass Unternehmen allein deshalb mit Zinsaufschlägen bestraft würden, weil sie kein externes Rating besäßen. "Die kommenden Jahre werden Transformationsjahre sein, Jahre der Investitionen", erwartete Sewing. Jahre, in denen die Voraussetzungen geschaffen werden müssten, um im immer schärferen globalen Wettbewerb zu bestehen. "Wir müssen einen enormen Finanzierungsbedarf stemmen", betonte er.

Ganz oben steht Sewing zufolge der Klimaschutz, für den allein in der EU mehrere hundert Milliarden Euro jährlich investiert werden müssten. Die Transformation der Wirtschaft könne nur gelingen, wenn auch die Finanzierung auf festen Beinen stehe. Dafür seien starke Banken notwendig, gleichzeitig müsse nach Überzeugung des Bankenverbands aber auch das Potenzial des vereinten Europas noch stärker genutzt werden. Der Binnenmarkt sei noch weit davon entfernt, wirklich vollendet zu sein. Dies gelte insbesondere für die europäischen Kapitalmärkte. "Wir brauchen einen vitalen und tiefen Kapitalmarkt, der private Geldgeber anlockt, die in die Transformation investieren wollen", sagte Sewing.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2023 05:01 ET (09:01 GMT)