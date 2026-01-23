Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
23.01.2026 15:17:41
Sewing distanziert sich: Deutsche-Bank-Analyst versetzt Washington in Alarmbereitschaft
Eine kurze Mail eines Top-Analysten der Deutschen Bank entwickelt sich zum Politikum. Aussagen über US-Staatsanleihen, Trump und Grönland rufen die US-Regierung auf den Plan - und zwingen Konzernchef Sewing, sich zu distanzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
