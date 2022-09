Sewing fordert entschlossenes Handeln der Notenbanken gegen Inflation

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing fordert angesichts der extrem hohen Inflation ein entschlossenes Gegensteuern der Geldpolitik . Er gehe zwar davon aus, dass die deutsche Wirtschaft genug Widerstandskraft besitze, um die zu erwartende Rezession gut zu bewältigen, sagte Sewing am Mittwoch laut Redetext zum Auftakt der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt. "Aber das bedingt, dass die Zentralbanken jetzt schnell und entschlossen handeln." Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt an diesem Donnerstag (8. September) zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen. Der Druck auf die Notenbank ist groß, die Zinsen deutlich zu erhöhen.

In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland sprang die jährliche Teuerungsrate im August auf 7,9 Prozent. Die Inflation im Euroraum kletterte im August, getrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, sogar auf die Rekordhöhe von 9,1 Prozent. Volkswirte rechnen für die nächsten Monate mit einem weiteren Anstieg.

"Noch können viele Menschen auf ihr Erspartes zurückgreifen, um mit höheren Preisen fertig zu werden - und noch sind viele Unternehmen ausreichend finanziert. Aber je länger die Inflation hoch bleibt, desto größer werden die Schmerzen und der soziale Zündstoff", warnte Sewing.

Die Finanzbranche in Deutschland sieht Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist, gut vorbereitet: "Wir stehen heute viel stabiler und widerstandsfähiger da als noch vor zehn Jahren." Die Branche habe auch im schwierigen ersten Halbjahr kaum Gewinn eingebüßt und ihre Erträge gesteigert. "Und die Kreditausfälle, die in den kommenden Monaten drohen, dürften verkraftbar bleiben, weil wir hierfür gut vorgesorgt haben."/ben/stw/mis