SEWON CELLONTECH hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SEWON CELLONTECH stellte am 23.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 121,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SEWON CELLONTECH ein Ergebnis je Aktie von -547,000 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEWON CELLONTECH in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,96 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 28,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 251,000 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte SEWON CELLONTECH ein Ergebnis je Aktie von -705,000 KRW vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 46,85 Prozent auf 74,97 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at