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18.05.2026 06:31:29
Sewon Precision Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sewon Precision Industry hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 176,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 393,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,79 Prozent auf 38,39 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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