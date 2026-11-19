Sewon Precision Industry hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 568,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1101,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sewon Precision Industry in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 39,16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at