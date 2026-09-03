Sewon Precision Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sewon Precision Industry gab am 01.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3005,57 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1529,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sewon Precision Industry im vergangenen Quartal 58,49 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sewon Precision Industry 60,62 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5604,32 KRW gegenüber 4646,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Sewon Precision Industry im vergangenen Geschäftsjahr 178,00 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sewon Precision Industry 179,35 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at