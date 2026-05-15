Sewoo Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sewoo Global ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sewoo Global die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 39,00 KRW, nach 23,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Sewoo Global mit einem Umsatz von insgesamt 8,67 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at