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17.08.2026 06:31:29
Sewoo Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sewoo Global hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 60,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 10,84 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 33,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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