Sewoo Global stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sewoo Global hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,17 Milliarden KRW – eine Minderung von 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,11 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at