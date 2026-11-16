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16.11.2026 06:31:29
Sewoo Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sewoo Global präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 37,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sewoo Global noch ein Gewinn pro Aktie von 38,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Sewoo Global im vergangenen Quartal 9,69 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sewoo Global 8,17 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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