"Sexistische Unternehmenskultur": Ehemalige SpaceX-Beschäftigte verklagen Elon Musk

In einem offenen Brief prangern vier Frauen und vier Männer sexuelle Belästigung und Diskriminierung bei SpaceX an - und werden daraufhin gefeuert. Angeblich hat Unternehmenschef Elon Musk "persönlich" ihre Kündigung veranlasst. Jetzt gehen die Betroffenen gerichtlich gegen ihn vor. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel