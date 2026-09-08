Beate Uhse Aktie
WKN: 755140 / ISIN: DE0007551400
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08.09.2026 08:37:00
Sexual Wellness: Wie die Erben von Beate Uhse den milliardenschweren Erotik-Markt erobern
Erotik-Podcasts als Megaseller, Vibratoren und Intimpflege im Drogeriemarkt: Femtasy-Gründerin Julie Lepique und andere erobern den Milliardenmarkt Sexual Wellness. Tabus fallen, über alle Generationen hinweg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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