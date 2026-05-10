SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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10.05.2026 09:54:00
Sexualisierte Gewalt: »Frauen haben Vorbilder hinzugewonnen« - »Männer verlieren sie gerade«
Sie sind Psychotherapeuten, Podcaster – und ein Paar. Hier sprechen Cécile Loetz und Jakob Müller, worüber Männer und Frauen viel zu selten miteinander reden: Wut, Ohnmacht, Machtgefälle in Pornos, Fantasien und Scham.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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