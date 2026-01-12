Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

12.01.2026 07:08:00

Sexuelle Deepfakes: Erste Staaten sperren Grok, Kritik an Google und Apple

Dass der KI-Chatbot Grok nicht mehr in aller Öffentlichkeit Fotos „entkleidet“, reicht Aufsichtsbehörden nicht. Derweil rücken Google und Apple in den Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A Neutral UBS AG
30.10.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
Alphabet A (ex Google) 279,80 -0,97% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 279,60 -1,25% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc. 220,75 -0,81% Apple Inc.

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Asiens Börsen in Grün -- ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester
An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen. Während der heimische Aktienmarkt am Freitag zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen.
