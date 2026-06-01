Seya Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seya Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,660 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Seya Industries vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,080 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,370 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at