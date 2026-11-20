Seya Industries präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Seya Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at