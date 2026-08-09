Sezzle Aktie

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WKN DE: A2PPQ3 / ISIN: AU0000050981

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10.08.2026 00:41:00

Sezzle Beat on Revenue and Raised Guidance. Its Stock Lost a Third of Its Value in a Day.

Buy now, pay later (BNPL) company Sezzle (NASDAQ: SEZL) closed at $178.53 on Thursday. By Friday's close, the stock was at $118.02 -- a one-day decline of 33.89% that wiped out about $2 billion of market value. The whole company was worth about $6 billion at Thursday's close and just under $4 billion a day later.The report that triggered it, released Thursday evening, didn't look like that kind of news. Second-quarter revenue rose 51.7% year over year to $149.7 million -- a record, and ahead of analysts' estimates. Net income came in at $40.8 million, up 47.7%, and earnings per diluted share reached $1.17, from $0.78 a year earlier.Active subscribers surged 76.4% to 854,000, the largest year-over-year gain in the company's history. And management raised its full-year guidance for the third time this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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