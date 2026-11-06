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06.11.2026 06:31:28
Sezzle: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sezzle hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sezzle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,750 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 166,5 Millionen USD – ein Plus von 42,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sezzle 116,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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