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06.11.2026 06:31:28
Sezzle legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sezzle stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 AUD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 AUD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 235,9 Millionen AUD umgesetzt, gegenüber 178,6 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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