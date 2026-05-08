Sezzle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sezzle hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,47 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 135,5 Millionen USD gegenüber 104,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at