27.02.2026 06:31:29
Sezzle stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sezzle hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,700 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 129,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,72 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 66,08 Prozent auf 450,28 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 271,13 Millionen USD in den Büchern gestanden.
