Sezzle veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sezzle hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 66,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 116,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at