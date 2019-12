SF Express bietet maßgeschneiderten Logistikdienst für verderbliche Güter von Nord- und Südamerika nach China

SHENZHEN, China, 9. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Am 26. November und 4. Dezember landeten zwei Frachtflugzeuge von SF Express nach 31 Stunden Flug von Santiago (Chile) mit einer Ladung von je 103 Tonnen Kirschen in China. Nach der pünktlichen Ankunft wurden die Paletten mit frischen Kirschen sicher verpackt, für die Zollfreigabe dokumentiert und dann an Geschäfte und Privathaushalte im chinesischen Hangzhou ausgeliefert.

SF Express hat diese Lieferung von Chile nach China mit Boeings des Typs 747-400ERF und einer Kapazität von 120 Tonnen der SF Airlines, seiner Tochtergesellschaft für Frachtflugzeuge, befördert. Dies geschieht im Rahmen der neuesten Bemühungen, Klienten weltweit individuelle und flexible Lösungen für ihre Tätigkeit und Kunden bereitzustellen. SF Express erreichte dieses Ziel durch eine Modifizierung der ursprünglichen Luftroute zwischen den USA und China, indem Santiago als Zwischenlandung hinzugefügt wurde. Die Route USA – China von SF Express mit den Zielort Hangzhou, die ursprünglich für Export und Import zwischen Nordamerika und China eingerichtet wurde, ist jetzt für Landungen in New York, Santiago, Miami und Anchorage zugelassen, um umfassenderen Service bereitzustellen.

„In der Logistik mit verderblichen Gütern spielt die Zeit eine entscheidende Rolle. Darum kümmern wir uns sehr sorgfältig um jeden Schritt des Prozesses, um schnellen Transport und minimale Umschlagzeiten zu gewährleisten", sagte Kevin Zhao, Manager des US-Vertriebsteams von SF Express. Die Flugverbindung USA – China von SF Express stellt – gemeinsam mit einer breiten Palette von Dienstpaketen individuell für den spezifischen Bedarf jahreszeitlicher Produkte – einen Premium-Logistikservice bereit. Von der Freigabe durch den Zoll über Importzölle und Zollinspektion bis zur Lieferung an die Tür planen unsere Mitarbeiter jeden Schritt, um Verzögerungen zu vermeiden."

SF Express hatte die Absicht, seine Kompetenz im Bereich der globalen Logistik zusammen mit der amerikanischen Branche für frisches Obst und Gemüse zu nutzen, um dem chinesischen Verbrauchermarkt eine größere Auswahl zu eröffnen. Der weltweit führende Express-Spediteur betreibt die Route USA – China mit dieser Zielsetzung bereits dreimal wöchentlich, was auch in der Hochsaison schnelle und zuverlässige Lieferung garantiert.

SF Express, weltweit führender Anbieter von Logistiklösungen, zielt darauf ab, seinen Kunden mit einer Flotte von 69 Frachtflugzeugen einen global integrierten Logistikdienst mit Premium-Lieferdiensten unter Nutzung der besten Transporttechnik der Klasse zu bieten. Im Oktober 2018 begann SF Express mit dem Betrieb seiner ersten Verbindung Hangzhou (China) – New York (USA) mit eigenem Frachtflugzeug. Mittlerweile betreibt SF Express 8 internationale Frachtflugverbindungen von Großstädten, darunter Shenzhen – Delhi, Nanning – Ho-Chi-Minh-Stadt und Changsha – Dhaka. So können chinesische Firmen global expandieren und Qualitätsprodukte gelangen auf den chinesischen Verbrauchermarkt.

Informationen zu SF Express

SF wurde 1993 in Shunde in der Provinz Guangdong gegründet. SF engagiert sich seit seiner Gründung dafür, seine Dienstqualität und Infrastruktur laufend zu verbessern. Neue IT-Technologien und Ausrüstungen werden mit Nachdruck entwickelt und eingeführt, um automatischen Betrieb zu erzielen. Das Unternehmen hat eine umfassende Palette von Einheiten für Express-Dienstleistungen und Dienstnetzwerke in ganz China und weltweit aufgebaut, um Datensammlung, Marktentwicklung, Logistik und Vertriebssystem zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1041054/103_tons_cherries_aircraft_Santiago.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1041055/The_air_cargo_arrived_Hangzhou.jpg