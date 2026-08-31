SF mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SF ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SF die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,68 HKD. Im letzten Jahr hatte SF einen Gewinn von 0,760 HKD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 93,65 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SF 83,09 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at