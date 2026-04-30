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30.04.2026 06:31:29
SF präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SF hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
SF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 HKD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,03 Prozent auf 83,66 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,68 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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