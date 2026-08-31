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31.08.2026 06:31:29
SF stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SF hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SF 0,390 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent auf 11,95 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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