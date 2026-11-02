SF stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SF hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,64 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,560 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,64 Milliarden HKD im Vergleich zu 85,67 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at