SF verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SF lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte SF einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,71 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 9,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at