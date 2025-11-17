SFA Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SFA Engineering hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 748,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3037,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,54 Prozent zurück. Hier wurden 394,02 Milliarden KRW gegenüber 450,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at