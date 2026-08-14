SFA Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SFA Engineering hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 715,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 308,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 400,01 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 444,99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at